02.11.2020 ( vor 8 Stunden )



München (dpa) - Die Wohlfühlzone im Leben von Gerd Müller umfasste exakt 665, 28 Quadratmeter. Denn als Fußballer war der nur 1, 76 Meter große Stürmer der König des Sechzehnmeterraums. Wenn der "Bomber der Nation" in Tornähe an den Ball kam, hat es meistens Bumm gemacht. Kein deutscher Angreifer vor München (dpa) - Die Wohlfühlzone im Leben von Gerd Müller umfasste exakt 665, 28 Quadratmeter. Denn als Fußballer war der nur 1, 76 Meter große Stürmer der König des Sechzehnmeterraums. Wenn der "Bomber der Nation" in Tornähe an den Ball kam, hat es meistens Bumm gemacht. Kein deutscher Angreifer vor 👓 Vollständige Meldung