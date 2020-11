Michael Wendler will Niederlage von Donald Trump noch nicht wahrhaben

Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - vor 2 Tagen



Michael Wendler: SO hat er es sich mit Fans verscherzt 01:14 Michael Wendler scheint es sich mit seinen Fans endgültig verscherzt zu haben. Sie wollen ihn nicht mehr auf Instagram sehen, doch dem Schlagersänger ist das offenbar egal. Die ganze Geschichte gibt’s in unserem Video.