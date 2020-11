Vanessa Mai: Darum will sie nicht in den "Playboy"

19.11.2020 ( vor 1 Woche )



Singen, schauspielern, sprechen: Vanessa Mai beherrscht scheinbar alle Formen des Entertainments. In ihrer neuen Laufband-Talkshow spricht sie mit Glasperlenspiel-Sängerin Carolin Niemczyk – und verrät t-online, was am Girls-Talk anders ist. Mit "On Mai Way" hat Vanessa Mai nun eine eigene Talkshow