20.11.2020 ( vor 20 Stunden )



Sie ist eine der beliebtesten Moderatorinnen und zählt auch zu den größten Fantasien deutscher Männer: Barbara Schöneberger. Nun verrät der TV-Star pikante Details zu seiner Unterwäsche. In der neuen SKY-Dokuserie "Her Story" berichten Frauen über ihre Karrieren. Auch Sie ist eine der beliebtesten Moderatorinnen und zählt auch zu den größten Fantasien deutscher Männer: Barbara Schöneberger. Nun verrät der TV-Star pikante Details zu seiner Unterwäsche. In der neuen SKY-Dokuserie "Her Story" berichten Frauen über ihre Karrieren. Auch Moderatorin Barbara Schöneberge 👓 Vollständige Meldung