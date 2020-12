KWF RT @FreundeKoeln: Beste Glückwünsche! Wolfgang #Bosbach wird zum ersten Mal Großvater via @sz https://t.co/1PqKqUvnvh vor 7 Stunden Alterstorheiten RT @FreundeKoeln: Beste Glückwünsche! Wolfgang #Bosbach wird zum ersten Mal Großvater via @sz https://t.co/1PqKqUvnvh vor 10 Stunden AnnasBackwelt RT @FreundeKoeln: Beste Glückwünsche! Wolfgang #Bosbach wird zum ersten Mal Großvater via @sz https://t.co/1PqKqUvnvh vor 10 Stunden Mäller, Tine RT @FreundeKoeln: Beste Glückwünsche! Wolfgang #Bosbach wird zum ersten Mal Großvater via @sz https://t.co/1PqKqUvnvh vor 11 Stunden posch RT @FreundeKoeln: Beste Glückwünsche! Wolfgang #Bosbach wird zum ersten Mal Großvater via @sz https://t.co/1PqKqUvnvh vor 20 Stunden Sabsemo RT @FreundeKoeln: Beste Glückwünsche! Wolfgang #Bosbach wird zum ersten Mal Großvater via @sz https://t.co/1PqKqUvnvh vor 21 Stunden