06.12.2020 ( vor 6 Stunden )



Seit über 40 Jahren wird jährlich für "Ein Herz für Kinder" gespendet. So viel Geld wie am Samstagabend kam jedoch noch nie zusammen. Grund dafür könnte auch Helene Fischer gewesen sein. Denn die feierte bei der Spendengala ein kleines Comeback. Am Samstagabend hatten mehrere Prominente bei " Ein He Seit über 40 Jahren wird jährlich für "Ein Herz für Kinder" gespendet. So viel Geld wie am Samstagabend kam jedoch noch nie zusammen. Grund dafür könnte auch Helene Fischer gewesen sein. Denn die feierte bei der Spendengala ein kleines Comeback. Am Samstagabend hatten mehrere Prominente bei " Ein He 👓 Vollständige Meldung