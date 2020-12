Reiner Calmund: So viel Gewicht hat er 2020 verloren

07.12.2020



Er ist kaum wiederzuerkennen: Manager und TV-Gourmet Reiner Calmund hat in diesem Jahr deutlich an Gewicht verloren – wie er jetzt stolz erzählte. Der Grund: eine OP im Januar. Reiner Calmund zeigte sich bei dem Jahresrückblick von Günther Jauch, "2020! Menschen, Bilder, Emotionen" sichtlich schlank Er ist kaum wiederzuerkennen: Manager und TV-Gourmet Reiner Calmund hat in diesem Jahr deutlich an Gewicht verloren – wie er jetzt stolz erzählte. Der Grund: eine OP im Januar. Reiner Calmund zeigte sich bei dem Jahresrückblick von Günther Jauch, "2020! Menschen, Bilder, Emotionen" sichtlich schlank 👓 Vollständige Meldung

