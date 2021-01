Dina Jürgen Drews ist zum ersten Mal Opa geworden https://t.co/qBkyQ4yeUD vor 17 Minuten Frau K aus B RT @KolonialKing: Jürgen Drews ist also zum ersten Mal Großvater geworden. Ich wusste nicht mal, dass er Vater ist. Was man alles nicht mit… vor 28 Minuten t-online Panorama RT @tonline_news: Jürgen Drews ist zum ersten Mal Opa geworden https://t.co/wHm85ukWu4 vor 1 Stunde tonline_news Jürgen Drews ist zum ersten Mal Opa geworden https://t.co/wHm85ukWu4 vor 1 Stunde believe 🇩🇪🇵🇰 RT @KolonialKing: Jürgen Drews ist also zum ersten Mal Großvater geworden. Ich wusste nicht mal, dass er Vater ist. Was man alles nicht mit… vor 2 Stunden custora66 🏠 RT @KolonialKing: Jürgen Drews ist also zum ersten Mal Großvater geworden. Ich wusste nicht mal, dass er Vater ist. Was man alles nicht mit… vor 2 Stunden