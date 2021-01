11.01.2021 ( vor 4 Stunden )



In einer bewegenden Rede wendet sich In einer bewegenden Rede wendet sich Arnold Schwarzenegger an seine amerikanischen Mitbürger – und kritisiert den Präsidenten scharf. Im Sturm auf das Kapitol sieht er Parallelen zum Judenpogrom 1938 in Deutschland. Arnold Schwarzenegger hat die Amerikaner nach dem Sturm auf das Kapitol in einer Bot 👓 Vollständige Meldung