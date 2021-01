19.01.2021 ( vor 1 Tag )



Los Angeles (dpa) - Der Oscar-Preisträger Morgan Freeman ("Million Dollar Baby") hat mit Videovorträgen an den Bürgerrechtler Martin Luther King erinnert. Der 83-Jährige postete anlässlich des "Martin Luther King Days" am Montag im Stundentakt Videos auf Instagram, in denen er Zitate Kings vorliest.