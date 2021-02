Heidi Klums Tochter verliebt: Leni Klum zeigt erstmals ihren Freund

Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - vor 6 Tagen



Großes Wiedersehen zwischen Leni Klum & ihrem Freund Aris 01:30 Die älteste Tochter von Heidi Klum ist offenbar schwer verliebt! Nach Leni Klums längerem Aufenthalt in Deutschland, wo sie unter anderem ihr erstes Covershooting für die deutsche „VOGUE“ absolvierte, kann sie nun ihren Freund Aris in ihrer Heimat Los Angeles endlich wieder in die Arme...