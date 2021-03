Leni Klum ganz schön verknallt: Heidis Tochter zeigt neues Knutschfoto

Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - vor 5 Tagen



GNTM-Nana verrät: SO war es mit Leni Klum am Set 01:54 Ihre Reise bei „Germany’s next Topmodel“ hat Nana bereits abgeschlossen. Die Erinnerungen an die Zeit werden sie jedoch wohl auf ewig begleiten. Auch hatte sie die Chance Heidis Tochter Leni Klum kennenzulernen. Wie das Treffen zwischen der GNTM-Kandidatin und dem schönen Nachwuchsmodel...