18.03.2021 ( vor 1 Woche )



Er war der "First Avenger", doch nun ist Chris Evans anscheinend raus aus der Superhelden-Truppe. In seine titelgebende Rolle in den Streifen von "Captain America" wird er trotz erster Gerüchte wohl nicht mehr schlüpfen. Chris Evans macht es noch mal und schlüpft erneut in die Rolle des Captain Amer Er war der "First Avenger", doch nun ist Chris Evans anscheinend raus aus der Superhelden-Truppe. In seine titelgebende Rolle in den Streifen von "Captain America" wird er trotz erster Gerüchte wohl nicht mehr schlüpfen. Chris Evans macht es noch mal und schlüpft erneut in die Rolle des Captain Amer 👓 Vollständige Meldung