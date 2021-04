Justin Bieber besucht US-Gefängnis, um über Gott zu sprechen

Andere wollen raus, er will rein: Popstar Justin Bieber geht freiwillig ins Gefängnis. Dort will er mit den Insassen über Gott und den Glauben sprechen. Auch seine Frau Hailey soll dabei gewesen sein. Statt die Hallen und Stadien in den USA zu bereisen, machte sich der kanadische Sänger Justin Biebe Andere wollen raus, er will rein: Popstar Justin Bieber geht freiwillig ins Gefängnis. Dort will er mit den Insassen über Gott und den Glauben sprechen. Auch seine Frau Hailey soll dabei gewesen sein. Statt die Hallen und Stadien in den USA zu bereisen, machte sich der kanadische Sänger Justin Biebe 👓 Vollständige Meldung

