15.04.2021 ( vor 1 Woche )



Seit ihrem 18. Lebensjahr hat sie mit Depressionen zu kämpfen, doch vor der Öffentlichkeit verschwieg Nora Tschirner ihre Diagnose lange. Nun spricht die Schauspielerin ganz offen über den Tiefpunkt in ihrem Leben. In einer Seit ihrem 18. Lebensjahr hat sie mit Depressionen zu kämpfen, doch vor der Öffentlichkeit verschwieg Nora Tschirner ihre Diagnose lange. Nun spricht die Schauspielerin ganz offen über den Tiefpunkt in ihrem Leben. In einer Umfrage wurde Nora Tschirner vor wenigen Monaten zur sympathischsten "Tator 👓 Vollständige Meldung