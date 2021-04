16.04.2021 ( vor 16 Stunden )



Die britische Schauspielerin, die unter anderem durch ihre Rolle als Narcissa Malfoy in den " Die britische Schauspielerin, die unter anderem durch ihre Rolle als Narcissa Malfoy in den " Harry Potter "-Filmen bekannt wurde, ist im Alter von nur 52 Jahren gestorben. Das teilte ihr Ehemann Damian Lewis mit. Helen McCrory ist tot. Die britische Schauspielerin starb im Alter von nur 52 Jahren an 👓 Vollständige Meldung