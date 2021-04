22.04.2021 ( vor 7 Stunden )



Der legendäre Burlesquestar Tempest Storm ist mit 93 Jahren gestorben. Die US-Amerikanerin hatte eine der längsten Karrieren ihres Genres vorzuweisen – und Dates unter anderem mit Elvis Presley. Die Burlesquelegende Tempest Storm ist tot. Sie starb am Dienstag in ihrer Wohnung in Las Vegas, Nevada,