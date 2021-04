Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - vor 3 Tagen



Billie Eilish: Neuer Song in neuem Look? 01:27 Billie Eilish überraschte vor Kurzem ihre Fans mit ihrem neuen Look und sorgte für Rekorde mit einem Bild ihrer neuen Frisur auf Instagram. Nun sind Fans wieder begeistert, denn die Musikerin hat einen neuen Song angeteasert.