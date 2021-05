26.05.2021 ( vor 1 Tag )



In der beliebten US-Komödie "School of Rock" erschien erschien er neben Jack Black als ein junger Schlagzeuger. Nun ist Kevin Clark bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Der Profi-Schlagzeuger Kevin Clark, der Freddy 'Spazzy McGee' in der Komödie "School of Rock" spielte, ist tot. Clark w In der beliebten US-Komödie "School of Rock" erschien erschien er neben Jack Black als ein junger Schlagzeuger. Nun ist Kevin Clark bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Der Profi-Schlagzeuger Kevin Clark, der Freddy 'Spazzy McGee' in der Komödie "School of Rock" spielte, ist tot. Clark w 👓 Vollständige Meldung