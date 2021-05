31.05.2021 ( vor 3 Stunden )

Heimlich, still und leise gab Sarah Lombardi ihrem Freund Julian Büscher am Wochenende das Jawort. Einen Tag später hat die Sängerin ihren Fans nun von der Hochzeit erzählt und erklärt, warum sie doch wieder Engels heißt. "Mr. & Mrs. Engels", schrieb Sarah Lombardi am Sonntag zu zwei Fotos, die das