02.06.2021 ( vor 2 Tagen )



Trauer um Romy Walthall. Die US-Schauspielerin, die in zahlreichen Filmen und Serien mitgespielt hat, ist im Alter von nur 57 Jahren verstorben. Dies bestätigt ihr Sohn und Manager. "Ruhe in Frieden, Mom. Ich liebe dich", schreibt Morgan Krantz zu mehreren Fotos seiner Mutter Romy Walthall, auch sei Trauer um Romy Walthall. Die US-Schauspielerin, die in zahlreichen Filmen und Serien mitgespielt hat, ist im Alter von nur 57 Jahren verstorben. Dies bestätigt ihr Sohn und Manager. "Ruhe in Frieden, Mom. Ich liebe dich", schreibt Morgan Krantz zu mehreren Fotos seiner Mutter Romy Walthall, auch sei 👓 Vollständige Meldung