Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - vor 11 Stunden



Kanye West & Irina Shayk: Turtelnd in Frankreich gesichtet? 01:22 Werden Kanye West und Irina Shayk ein Paar? Die beiden wurden nun zumindest turtelnd in Frankreich gesichtet und sorgten damit für reichlich Gerüchte. Dabei hatte Kanyes Noch-Ehefrau Kim Kardashian erst im Februar 2021 die Scheidung vom Rapper eingereicht.