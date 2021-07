Beatrice Egli will mit Bikini-Bild ein Zeichen setzen

05.07.2021 ( vor 2 Tagen )



Pünktlich zum offiziellen Tag des Bikinis teilt die Schlagersängerin ein Foto von sich im Zweiteiler am Pool. Mit dem Posting will Beatrice Egli allerdings mehr als nur Haut zeigen. "Ich mache heute eine Story im Bikini, was völlig normal ist", richtete sich Beatrice Egli am Montag via Instagram an Pünktlich zum offiziellen Tag des Bikinis teilt die Schlagersängerin ein Foto von sich im Zweiteiler am Pool. Mit dem Posting will Beatrice Egli allerdings mehr als nur Haut zeigen. "Ich mache heute eine Story im Bikini, was völlig normal ist", richtete sich Beatrice Egli am Montag via Instagram an 👓 Vollständige Meldung