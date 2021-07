06.07.2021 ( vor 5 Stunden )



New York (dpa) - Einer der Wegbereiter des klassischen Actionfilms, US-Regisseur New York (dpa) - Einer der Wegbereiter des klassischen Actionfilms, US-Regisseur Richard Donner , ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge tot. Er sei am Montag im Alter von 91 Jahren aus zunächst nicht genannter Ursache gestorben, hieß es unter anderem in einem "Deadline"-Bericht. Seine Frau La 👓 Vollständige Meldung