16.07.2021 ( vor 15 Stunden )



Der Schauspieler, der unter anderem für seine Rolle als Remus Lupin in den "Harry Potter"-Filmen bekannt ist, hat seiner langjährigen Partnerin das Jawort gegeben. Mit einem Pärchenbild verkündete er die Nachricht. Als Professor Remus Lupin kämpfte er an der Seite von Harry Potter ( Daniel Radcliffe Der Schauspieler, der unter anderem für seine Rolle als Remus Lupin in den "Harry Potter"-Filmen bekannt ist, hat seiner langjährigen Partnerin das Jawort gegeben. Mit einem Pärchenbild verkündete er die Nachricht. Als Professor Remus Lupin kämpfte er an der Seite von Harry Potter ( Daniel Radcliffe 👓 Vollständige Meldung