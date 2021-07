Quelle: DPA - vor 49 Minuten



Haftbefehl gegen Schlagersänder Michael Wendler 01:00 Dinslaken, 20.07.21: Weil der umstrittene Schlagersänger Michael Wendler nicht als Angeklagter in einem Prozess erschienen ist, will ihn ein Amtsgericht nun per Haftbefehl zur Verhandlung bringen lassen. Das Gericht Dinslaken in Nordrhein-Westfalen erließ am Dienstag einen sogenannten...