Michael Wendler wird ab sofort per Haftbefehl gesucht 01:46 Michael Wendler hat erneut eine Gerichtsverhandlung sauen lassen, weshalb der Schlagersänger jetzt per Haftbefehl gesucht wird. Welche Konsequenzen das auch für seinen aktuellen Aufenthalt in den USA haben könnte, zeigen wir in unserem Video.