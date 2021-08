27.08.2021 ( vor 3 Stunden )

Sein Tod kam überraschend – nicht nur für seine Fans, auch für seine Familie. Ludger Stratmann ist am Mittwoch mit 73 Jahren gestorben. Nun hat der WDR reagiert und sein Programm umgestellt. Es war ein Tod, wie er ihn sich gewünscht habe, hieß es am Mittwochabend in der "WAZ". Ludger Stratmann ist m