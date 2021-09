Schauspieler - Berührendes Video: Richard E. Grant trauert um Ehefrau

03.09.2021 ( vor 1 Tag )



London (dpa) - Der britische Schauspieler Richard E. Grant ("Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers") trauert um seine Ehefrau Joan Washington. Der 64-Jährige verabschiedete sich am Freitag mit einem berührenden kurzen Video, das ihn mit seiner Frau lachend beim Tanzen zeigt. "Unsere Herzen sind gebroch London (dpa) - Der britische Schauspieler Richard E. Grant ("Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers") trauert um seine Ehefrau Joan Washington. Der 64-Jährige verabschiedete sich am Freitag mit einem berührenden kurzen Video, das ihn mit seiner Frau lachend beim Tanzen zeigt. "Unsere Herzen sind gebroch 👓 Vollständige Meldung

