Vivien RT @CHTCOTH : Gus Portokalos (Michael Constantine) has left us. https://t.co/IMT5FQZhFA vor 2 Stunden

Craigly Hightower The Climber Of Things High 🧗 👷 Gus Portokalos (Michael Constantine) has left us. https://t.co/IMT5FQZhFA vor 2 Stunden