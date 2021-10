06.10.2021 ( vor 1 Tag )

Weil er einen Davidstern um den Hals trug, habe man ihm das Einchecken in einem Leipziger Hotel verweigert, berichtete der Sänger. Der Vorfall sorgte für große Empörung und zieht nun weitreichende Konsequenzen mit sich. "Ich bin gerade sprachlos", wandte sich Musiker Gil Ofarim am Dienstag in einem