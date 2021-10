20.10.2021 ( vor 3 Tagen )

Aufgrund gesundheitlicher Probleme kann Céline Dion bis Februar 2022 nicht bei ihrer neuen Show in Las Vegas auftreten. In einem Statement richtet sich die Sängerin mit emotionalen Worten an ihre Fans. Nach der Corona-Pandemie und einer langen Zeit ohne Konzerte hatten Céline Dions Fans auf die groß