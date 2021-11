Kaum erkannt: Laura Müller sieht stark verändert aus

01.11.2021 ( vor 3 Tagen )



Nach den Skandalen rund um ihren Mann Michael Wendler wurde es auch um Laura Müller ruhiger. Jetzt zeigt sie sich ihren Fans auf Instagram aber wieder regelmäßig. Dabei konnte jüngst eine merkwürdige Entdeckung gemacht werden. Laura Müller hat rund 577.000 Follower auf Instagram.

Laura Müller schockt mit dicken Lippen! Beauty-OP? 01:04 Laura Müller zeigte sich auf Instagram jetzt so verändert, dass sie Fans sicherlich kaum erkannt haben. Mit dicken Lippen und kaum Konturen im Gesicht nahm seine eine Instagram-Story auf. War die Frau von Michael Wendler etwa beim Doc und unterzog sich einer Beaut-Op? Mehr zum Thema gibt’s hier...

