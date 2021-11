09.11.2021 ( vor 5 Stunden )



Ein halbes Jahr musste Fürstin Charlène in ihrem Heimatland Südafrika verbringen. Grund dafür waren gesundheitliche Probleme. Nun konnte sie ihre Familie endlich wieder in die Arme schließen. Fürstin Charlène hat sich am Sonntagabend von Südafrika verabschiedet, wo sie nach gesundheitlichen Probl 👓 Vollständige Meldung