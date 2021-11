15.11.2021 ( vor 2 Tagen )



Seit Michael Wendlers Abdriften in die Seit Michael Wendlers Abdriften in die Corona -Verschwörungsecke wurde es auch um seine Frau ruhiger. Doch jetzt taucht Laura Müller wieder auf der Bildfläche auf – und das mit einer neuen Idee. Es ist wieder Betrieb auf dem Instagram-Kanal von Laura Müller, aber noch lange nicht so viel wie früher. 👓 Vollständige Meldung