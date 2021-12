04.12.2021 ( vor 3 Stunden )



Seit langem gehört Vanessa Mai zu den ganz großen Stars der Musikszene. An Seit langem gehört Vanessa Mai zu den ganz großen Stars der Musikszene. An Helene Fischer kam die Sängerin allerdings bisher nicht heran. Das war für die 29-Jährige sehr schwierig. "Meine allererste Schlagzeile mit 20 war: 'Ist Vanessa Mai die neue Helene Fischer?'", verrät Vanessa Mai jetzt in e 👓 Vollständige Meldung