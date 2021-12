10.12.2021 ( vor 6 Stunden )

Vergangene Woche verstarb der Komiker Mirco Nontschew völlig unerwartet. Kürzlich hatte er noch für die Serie "LOL" vor der Kamera gestanden. Alle Stars der Serie trauern nun gemeinsam um den begnadeten Künstler. Im Frühjahr feierte Mirco Nontschew in der Amazon-Prime-Serie "LOL: Last One Laughing"