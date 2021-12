Abschied - Max Schautzer trauert um Frau: "Große Liebe meines Lebens"

28.12.2021 ( vor 5 Stunden )



Köln (dpa) - Der TV-Showmann Max Schautzer (81) trauert um seine Ehefrau Gundel. Die 76-Jährige sei am zweiten Weihnachtsfeiertag im Krankenhaus in Köln nach kurzer schwerer Krankheit gestorben, heißt es in einer Mitteilung Schautzers, die seine Agentur am Dienstag verbreitete. "Wir waren 53 Jahre v

