10.01.2022 ( vor 9 Stunden )



Er spielte in der beliebten US-Serie " Er spielte in der beliebten US-Serie " Full House " den Witwer Danny Tanner . Nun wurde der US-Komiker Bob Saget tot in einem Hotelzimmer entdeckt. Die Ursache für den Tod des 65-Jährigen ist bislang rätselhaft. Robert Saget, ein US-Komiker, der in den 1980er und 1990er Jahren als Star der Fernsehserie 👓 Vollständige Meldung