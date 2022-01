26.01.2022 ( vor 10 Stunden )



Die Mittelalter-Band In Extremo muss den Tod ihres langjährigen Mitglieds Boris "Yellow" Pfeiffer melden. In seiner Heimat Wandlitz wird berichtet, dass er am Rande eines "Spaziergangs" starb. "Bestürzt und mit Bedauern haben wir vom Tod unseres langjährigen Weggefährten Boris erfahren", heißt es au 👓 Vollständige Meldung