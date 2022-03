Sucht - Samuel L. Jackson: "Ich war wie der Troll im Keller"

17.03.2022 ( vor 5 Stunden )



Los Angeles (dpa) - Hollywood-Star Samuel L. Jackson (73) ist nach eigenen Worten als junger Mann von seiner Ehefrau aus seiner Suchterkrankung gerettet worden. "Sie hätte nicht versuchen müssen, mich zu heilen", sagte er in einem gemeinsamen Interview des Paars im Magazin "People" (Freitag). "Sie h Los Angeles (dpa) - Hollywood-Star Samuel L. Jackson (73) ist nach eigenen Worten als junger Mann von seiner Ehefrau aus seiner Suchterkrankung gerettet worden. "Sie hätte nicht versuchen müssen, mich zu heilen", sagte er in einem gemeinsamen Interview des Paars im Magazin "People" (Freitag). "Sie h 👓 Vollständige Meldung

0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen

Ähnliche Nachrichten Samuel L. Jackson: "Ich war wie der Troll im Keller" Mit dem Oscar wartet eine große Auszeichnung auf ihn. Doch der Weg dorthin war für den Pulp Fiction-Star Samuel L. Jackson alles andere als einfach.

Augsburger Allgemeine vor 5 Stunden - Vermischtes





Twitter