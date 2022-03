Leute - Impresario und Seelengärtner: André Heller wird 75

21.03.2022 ( vor 2 Tagen )



Wien (dpa) - Der österreichische Sänger, Schriftsteller, Dokumentarfilmer und Showproduzent André Heller ist dieser Tage als Gartenkünstler gefragt. Er habe Angebote, Parks in aller Welt zu gestalten, erzählt er in einem Gespräch, das an seinem 75. Geburtstag am 22. März im österreichischen Sender O Wien (dpa) - Der österreichische Sänger, Schriftsteller, Dokumentarfilmer und Showproduzent André Heller ist dieser Tage als Gartenkünstler gefragt. Er habe Angebote, Parks in aller Welt zu gestalten, erzählt er in einem Gespräch, das an seinem 75. Geburtstag am 22. März im österreichischen Sender O 👓 Vollständige Meldung

0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen

Twitter Susanne Corre Leute: Impresario und Seelengärtner: André Heller wird 75 vor 2 Tagen