22.03.2022 ( vor 1 Woche )



Los Angeles (dpa) - Reality-Star und Unternehmerin Kylie Jenner hat mit einem Post über den Namen ihres Söhnchens für Verwirrung gesorgt. "Zur Info, der Name unseres Sohnes ist nicht mehr Wolf", schrieb die 24-Jährige in einer Instagram-Story. "Wir hatten einfach nicht das Gefühl, dass er das wirkli Los Angeles (dpa) - Reality-Star und Unternehmerin Kylie Jenner hat mit einem Post über den Namen ihres Söhnchens für Verwirrung gesorgt. "Zur Info, der Name unseres Sohnes ist nicht mehr Wolf", schrieb die 24-Jährige in einer Instagram-Story. "Wir hatten einfach nicht das Gefühl, dass er das wirkli 👓 Vollständige Meldung