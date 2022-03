29.03.2022 ( vor 4 Stunden )

Liegen Ohrfeigen im Trend? Neben Will Smith war es auch Fat Comedy, der am Wochenende mit seiner Schelle für Aufsehen sorgte. Doch im Gegensatz zu Chris Rock reagiert Oliver Pocher nun mit konkreten Schritten. Auf den Skandal in Dortmund folgte der Aufreger von Los Angeles. Zwei Backpfeifen in kurze