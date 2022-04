Alexander Klaws im Interview: "Nie erwartet, dass man hier vergessen wird"

08.04.2022 ( vor 6 Tagen )



Er war Deutschlands erster gefundener "Superstar", jetzt mimt er den Er war Deutschlands erster gefundener "Superstar", jetzt mimt er den Jesus . Im Interview mit t-online spricht Alexander Klaws über das RTL-Event "Die Passion", kommt aber schnell darauf, was in der echten Welt schiefläuft. Endlich wieder Kultur. Live und in Farbe. Lange Zeit war das durch Pandemie u 👓 Vollständige Meldung

0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen

Twitter