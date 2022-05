Boris Becker ruft Mutter aus dem Gefängnis an

Seit einer Woche ist Boris Becker im Gefängnis. Direkt in die Anfangszeit seiner Haftstrafe fiel der Muttertag. Wie sie diesen erlebte, berichtet die Mutter des Ex-Tennisstars. Kein leichter Muttertag für Elvira Becker. Die 86-Jährige hat am Sonntag einen Anruf aus dem Gefängnis bekommen – von ihrem 👓 Vollständige Meldung

