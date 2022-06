05.06.2022 ( vor 4 Stunden )



In Österreich war der deutsche Schauspieler und Moderator In Österreich war der deutsche Schauspieler und Moderator Frank Hoffmann ein Star. Nun ist der gebürtige Sachse gestorben. Er wurde 83 Jahre alt. In Österreich war Frank Hoffmann, der im sächsischen Radebeul geboren wurde, ein TV-Star. Dort moderierte er im ORF die Kino- und Filmsendung "Trailer" zw 👓 Vollständige Meldung