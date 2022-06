Peter Maffay nimmt 50 ukrainische Flüchtlinge bei sich auf

20.06.2022 ( vor 4 Tagen )



Maffay ist für sein gesellschaftliches Engagement bekannt. Jetzt wird der Rockstar auch im Rahmen des Ukraine-Krieges tätig. Er nimmt 50 Flüchtlinge auf seinem Landgut in Bayern auf. Peter Maffay hat 50 Flüchtlinge aus der Ukraine auf seinem Gut Dietlhofen in Bayern aufgenommen. Dabei soll es Peter Maffay ist für sein gesellschaftliches Engagement bekannt. Jetzt wird der Rockstar auch im Rahmen des Ukraine-Krieges tätig. Er nimmt 50 Flüchtlinge auf seinem Landgut in Bayern auf. Peter Maffay hat 50 Flüchtlinge aus der Ukraine auf seinem Gut Dietlhofen in Bayern aufgenommen. Dabei soll es 👓 Vollständige Meldung

0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen

Twitter