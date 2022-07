Ilka Bessin verärgert wegen Lindner-Hochzeit: "Ich verstehe nicht, warum wir das bezahlen müssen"

06.07.2022 ( vor 2 Stunden )



Am Wochenende gibt es auf Sylt einen Auflauf der deutschen Politprominenz. Alles unter höchstem Sicherheitsstandard. Für Komikerin Ilka Bessin ein No-Go. Ilka Bessin ärgert sich mit Blick auf die anstehende Hochzeit des Bundesfinanzministers über ein Detail. In einem Instagram-Post erklärt sie näher

