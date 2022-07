21.07.2022 ( vor 5 Stunden )

Sein Tod kam für viele überraschend. Am 13. Juli ist Dieter Wedel im Alter von 82 Jahren gestorben. Nun wurden weitere Details bekannt gegeben. Dieter Wedel ist tot. Der Filmemacher wurde 82 Jahre alt und starb bereits am 13. Juli in Hamburg. Eine Woche später wurde sein plötzliches Ableben publik g